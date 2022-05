"Uno se entusiasma": La alegría de Felipe Flores por la campaña de Magallanes en Primera B

24Horas.cl Tvn

27.05.2022

Invictos, 41 puntos de 45 posibles y la delantera más efectiva con 31 goles. La campaña de Magallanes en el Campeonato de la Primera B no sólo ilusiona a los hinchas de la institución, sino que también a esos fanáticos del fútbol que sueñan con ver de regreso en la máxima categoría a uno de los clubes históricos del torneo chileno.

El delantero Felipe Flores, quien ostenta seis goles en 14 compromisos, dialogó con 24horas.cl e hizo un análisis del desempeño que tiene en lo más alto del ascenso a los albicelestes.

"Uno siempre se ilusiona y parte las pretemporadas con la intención de salir campeón. ¿Si me imaginaba una campaña así? No me imaginé eso. La otra vez leí que desde los '80 que no se registraba una campaña así y nosotros lo superamos. Uno se entusiasma y se programa para poder competir de la mejor manera, pero no estaba dentro de nuestros planes tener una campaña así", expresó.

"Hasta el momento estamos bien, estoy contento por lo que hemos hecho. Si bien sabemos que este torneo es bastante largo, estamos contentos y quiero seguir mejorando en detalles, así que ojalá la segunda rueda pueda ser mejor de lo que he hecho hasta ahora. Uno siempre se exige y sabe que puede seguir dando más", complementó el atacante, quien dio detalles de su relación y fiato con el técnico Nicolás Núñez.

"Estoy muy agradecido con él porque se la jugó desde el primer momento desde que me llamó, cuando negociaba con otros equipos. Me llamó y desde el primer minuto me dijo que me quería, hizo todo lo posible para que pudiera llegar. Eso es lo que uno quiere, que el técnico te pida, se la juegue por ti y me he sentido súper cómodo. Me recibieron súper bien", manifestó.

Club familiar

El ex Colo Colo, Unión Española y Cobreloa, entre otros equipos, también expresó su comodidad por el cariño de la hinchada y la mítica "Bandita de Magallanes" que acompaña al equipo hace décadas.

"Magallanes es un club histórico, un club familiar. Cuando vamos a San Bernardo, todo se conocen. Está la bandita que es histórica, un club con muchos años de historia. Ves a muchos niños, muchas familias que llegan al estadio y lo pasan bien, van al estadio sin problemas, no hay vandalismo... Es otro concepto, y con el paso de los fines de semana se suma más gente", detalló.

"Estamos contentos porque la gente de Magallanes no tenía una campaña así y lo está disfrutando. Estoy muy contento por darle una alegría a la hinchada que tiene tanta historia en el fútbol chileno", agregó Flores, quien habló de la meta que tienen en común con el público: el histórico ascenso.

"Es el sueño que todos tenemos con este equipo, con tanta historia, para que esté en Primera después de tantos años. Toda la gente que ha pasado, que ha muerto, los que hoy son nietos, sobrinos, hijos de los que van al estadio y siguiendo ese legado familiar. Nos encantaría no tan sólo para nosotros que sería una alegría inmensa quedar en la historia del club, sino que para los hinchas que tienen tanta historia poder nuevamente poner a Magallanes en Primera División y enfrentarse a clubes que por mucho tiempo han estado esperando", sentenció.