Programación completa de la 15° fecha del Campeonato Nacional 2022

26.05.2022

Desde las 20:30 horas de este viernes comenzará a disputarse la última fecha de la primera rueda del Torneo Nacional 2022 con el partido entre Curicó Unido y Coquimbo Unido.

Este partido despierta un especial interés, ya que podría marcar el adiós definitivo del fútbol profesional de Esteban Paredes, quien reconoció hace unos días que después de este encuentro iba a analizar su continuidad en el equipo en conjunto con la dirigencia.

"Mi último partido de la primera rueda es con Curicó Unido y ahí evaluaremos junto a los dirigentes y cuerpo técnico qué es lo mejor para Coquimbo y también para mí", reconoció.

EL PARTIDO QUE TRANSMITIRÁ TVN

El duelo entre Deportes La Serena ante Audax Italiano, programado para el sábado a las 15 horas, lo podrás ver de manera totalmente gratuita por TVN, TVN.cl y también fuera de Chile, a través de su Señal Internacional, TV Chile.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15

VIERNES 27 DE MAYO



20:30 horas, Curicó Unido vs. Coquimbo Unido



SÁBADO 28 DE MAYO



15:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano (*Transmite TVN)

17:30 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile

20:00 horas, Huachipato vs. Palestino



DOMINGO 29 DE MAYO



17:30 horas, Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

20:00 horas, Unión Española vs. Unión La Calera



LUNES 30 DE MAYO



18:00 horas, Colo Colo vs. Ñublense

20:30 horas, Everton vs. O'Higgins