Programación de la 13° fecha y el partido que transmitirá TVN del Torneo Nacional

12.05.2022

Desde este viernes 13 de mayo comenzará a disputarse la 13ª fecha del Campeonato Nacional 2022, que entre sus duelos tendrá el choque entre Cobresal y O'Higgins, el cual será transmitido de manera totalmente gratuita por TVN, TVN.cl y también fuera de Chile, a través de su Señal Internacional, TV Chile.

Este partido, que está programado para las 14:45 horas de este domingo, enfrentará a dos equipos que se encuentran luchando en la parte alta de la tabla de posiciones.

O'Higgins, que recientemente igualó ante Unión Española, aparece en la sexta posición del torneo. En tanto Cobresal, que este lunes se mide ante Everton, se encuentra en el séptimo lugar.

PROGRAMACIÓN FECHA 13

VIERNES 13 DE MAYO



18:00 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera. estadio San Carlos de Apoquindo.

20:30 horas, Unión Española vs. Deportes Antofagasta, estadio Santa Laura.



SÁBADO 14 DE MAYO



12:30 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

15:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, estadio Sausalito.

18:00 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.



DOMINGO 15 DE MAYO



14:45 horas, Cobresal vs. O'Higgins, estadio El Cobre (*Transmite TVN, TVN.cl y TV Chile)

17:30 horas, Huachipato vs. Ñublense, estadio CAP-Acero.



LUNES 16 DE MAYO



20:30 horas, Curicó Unido vs. Audax Italiano, estadio La Granja.