Programación de la quinta fecha del torneo y el partido que transmitirá TVN

Agencia Uno

04.03.2022

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile será el plato fuerte de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2022, que arranca este viernes con los duelos entre Palestino ante Unión La Calera y Ñublense contra Deportes La Serena.

Los "árabes" quieren mantener el buen nivel que los llevó a vencer a Universidad Católica y conseguir un nuevo triunfo que los dejaría en la cima de la tabla.



Asimismo, los chillanejos quieren hacerse fuertes en su casa y doblegar a los “papayeros”, que les permitiría dormir esta noche como punteros del torneo.





El domingo, albos y azules protagonizarán el clásico 191, en donde ambas escuadras están necesitadas de triunfos para no perderle pisada a los líderes del certamen.

En esa misma jornada, a partir de las 18 horas, se enfrentarán O'Higgins y Audax Italiano, duelo que será transmitido de manera totalmente gratuita por TVN, TVN.cl y también fuera de Chile, a través de su Señal Internacional, TV Chile.

Viernes 4 de marzo:



18:00 – Palestino vs. U. La Calera, estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 – Ñublense vs. D. La Serena, estadio Nelson Oyarzún.



Sábado 5 de marzo:



12:00 – Coquimbo Unido vs. D. Antofagasta, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:00 – U. Española vs. Huachipato, estadio Santa Laura.

20:30 – Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.



Domingo 6 de marzo:



12:00 – Colo Colo vs. U. de Chile, estadio Monumental.

18:00 – O’Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente. (Transmite TVN y TVN.cl)

20:30 – Cobresal vs. U. Católica, estadio El Cobre.