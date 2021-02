Programación: ¿Dónde ver los encuentros de la penúltima fecha del Torneo Nacional?

24horas tvn

10.02.2021

Con una serie de partidos en simultáneo se disputará la penúltima fecha del torneo nacional. A partir de esto revisamos en detalle dónde podrás seguir cada partido que podría definir a Universidad Católica como campeón y también a los primeros descendidos del campeonato.

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO

18:30 Curicó vs. Universidad de Chile (TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports)

18:30 Unión Española vs La Serena (TNT Sports HD y Estadio TNT)

21:30 Universidad Católica vs. Unión La Calera (TNT Sports 2 y Estadio TNT)

JUEVES 11 DE FEBRERO

17:30 S. Wanderers vs. U. Concepción (TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports)

17:30 Colo Colo vs. Cobresal (TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT Sports)

17:30 Coquimbo vs. Everton (TNT Sports HD y Estadio TNT Sports)

17:30 Audax I. vs. D. Iquique (CHV y Estadio TNT Sports)

20:40 Huachipato vs. Palestino (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports).