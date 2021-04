Programación de la 2° fecha: Día y hora de todos los partidos del torneo nacional

Agencia Aton

01.04.2021

Este fin de semana continuará la acción del Campeonato Nacional 2021 con la disputa de la segunda fecha, la cual tendrá como gran novedad el debut de Universidad de Chile, después de que los azules quedaran libres en la primera jornada.

Todo arrancará el viernes 2 de abril con los partidos entre Deportes Antofagasta ante Everton, a las 16:00 horas en el Calvo y Bascuñán, y después, a las 19:00, La Calera se medirá con Unión Española en el Nicolás Chahuán.

En tanto, el sábado la U se estrenará a las 18:00 horas ante Huachipato en el Estadio Nacional, mientras que Colo Colo jugará ese mismo día, pero a las 20:00 con Cobresal en El Salvador.



Por su lado, el tricampeón Universidad Católica chocará el domingo ante Palestino a las 19:15 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Programación segunda fecha del Campeonato Nacional 2021:



VIERNES 2 DE ABRIL



16:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán.

19:00 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 3 DE ABRIL



11:00 horas, Deportes Melipilla vs. Ñublense, estadio Municipal de La Pintana.

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, Estadio Nacional.

20:30 horas, Cobresal vs. Colo Colo, estadio El Cobre.



DOMINGO 4 DE ABRIL



17:00 horas, Deportes La Serena vs. Curicó Unido, estadio La Portada.

19:15 horas, Universidad Católica vs. Palestino, estadio San Carlos de Apoquindo.

21:30 horas, O'Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.



Club Libre: Santiago Wanderers

PROGRAMACIÓN ASCENSO 2021

Sábado 3 de abril

15:00 hrs / Deportes Puerto Montt vs Deportes Copiapó / Transmite TNT Sports

Domingo 4 de abril

11:00 hrs / Magallanes vs San Marcos de Arica

11:00 hrs / Deportes Temuco vs San Luis

11:00 hrs / Cobreloa vs AC Barnechea

11:00 hrs / Deportes Iquique vs Coquimbo Unido / Transmite TNT Sports

Lunes 5 de abril

20:00 hrs / Deportes Santa Cruz vs Lautaro de Buin / Transmite TNT Sports

Martes 6 de abril

20:00 hrs / Rangers vs Unión San Felipe / Transmite TNT Sports

Lunes 12 de abril