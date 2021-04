La programación de la tercera fecha y la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2021

Agencia Aton

05.04.2021

Terminó la segunda fecha del Campeonato Nacional 2021 y este fin de semana se disputaría la tercera jornada del certamen, aunque la ANFP todavía no la hace oficial.



Es que el organismo de Quilín está a la espera de que se confirme el aplazamiento de las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, que estaban fijadas para este 10 y 11 de abril pero que se postergarían para el 15 y 16 de mayo por el brote de coronavirus que afecta al país.

Sin embargo, es casi un hecho que este sábado 10 arrancaría la tercera fecha con el duelo entre Unión Española y Melipilla, a las 16:00 horas, mientras que el mismo día Audax Italiano se mediría con Universidad Católica, a las 18:30 horas en El Teniente de Rancagua.



En tanto, el domingo Universidad de Chile visitaría a Deportes La Serena, a las 15:00 en La Portada y Colo Colo recibiría a O'Higgins a las 20:00 en el Monumental.



La fecha terminaría el lunes y Huachipato quedará libre.

Programación completa de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2021:



SÁBADO 10 DE ABRIL



16:00 horas, Unión Española vs. Deportes Melipilla, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Universidad Católica, estadio El Teniente.



DOMINGO 11 DE ABRIL



15:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, estadio La Portada.

17:30 horas, Santiago Wanderers vs. Unión La Calera, estadio Elías Figueroa.

20:00 horas, Colo Colo vs. O'Higgins, estadio Monumental.



LUNES 12 DE ABRIL



12:horas, Ñublense vs. Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.

15:00 horas, Palestino vs. Everton, estadio La Cisterna.

17:00 horas, Curicó Unido vs. Antofagasta, estadio La Granja.



Libre: Huachipato