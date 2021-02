"Eso sí que es amor por el club": La promesa de Quique Neira si Colo Colo se mantiene en Primera

El cantante nacional aseguró vía redes sociales que si el cuadro albo logra no descender "no fumo nunca más marihuana", generando múltiples reacciones.

24horas tvn

17.02.2021

Entre los mensajes que surgieron minutos antes de que comenzara el partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción, hubo uno que llamó especialmente la atención y fue el que realizó el cantante nacional Quique Neira.

¿Qué hizo? Mediante sus redes sociales, lanzó una promesa: "Si Colo Colo permanece en 1ra no fumo nunca más marihuana".

: Desde Brasil: el mensaje en apoyo a Colo Colo para que no baje a la B Leer más

El mensaje no pasó para nada desapercibido entre sus seguidores por lo que en pocos minutos, la publicación sumaba más de dos mil likes y una serie de comentarios como "Eso si que es amor al club", "no sé si será cumplida una propuesta así" y "no hagas promesas que no podrás cumplir".

Programación

- Colo Colo vs Universidad de Concepción, Estadio Fiscal de Talca, 18horas / Transmite TNT Sports