Puch explica polémica acción que dio que hablar en redes sociales durante su debut oficial en la UC

16.02.2019

En el saludo de fair play que se hace habitualmente antes del inicio de cada partido de fútbol, Edson Puch no le estrechó la mano al portero de Coquimbo Unido, Matías Cano, acción que fue comentada y que dio que hablar en redes sociales.

Sin embargo, horas después del compromiso, el jugador de Universidad Católica aseguró que no vio al guardameta y le pidió disculpas públicas.

“Quiero pedirle mis disculpas públicas a Matías Cano. No me había fijado que no lo había saludado. No tengo ningún tipo de problemas con él, solo que no me di cuenta”, aseguró a través de Twitter el iquiqueño.

Además, señaló que fue personalmente al camarín de los “Piratas” para hablar con Cano, pero el jugador de 32 años ya no se encontraba en el lugar.

“La verdad que me sentí muy mal. Mi hermano me mandó el video preguntándome porque no lo había saludado. Después del partido fui a buscarlo al camarín para pedirle disculpas, pero ya se había ido. La gente que me conoce sabe que jamás haría algo así”, cerró.