"¡Qué camiseta más linda!": La imagen del recuerdo que destacó Marcelo Barticciotto en Instagram

24horas tvn

21.09.2021

Cuando restan pocos días para el Superclásico del fútbol chileno, Marcelo Barticciotto captó las miradas en redes sociales luego de publicar una foto suya de su época de jugador.

"No sé qué año es, lo que sé es que fue hace muchos años. ¡Que camiseta más linda!", publicó junto a la imagen que generó la inmediata reacción de los hinchas, sumando en pocos minutos más de 24 mil likes y 500 comentarios.

¿DE QUÉ AÑO ES LA CAMISETA?

La indumentaria en la que aparece un joven Barticciotto corresponde a la utilizada en 1988, tal como le respondieron varios fanáticos en la publicación.

Las dos dudas que tiene Colo Colo para el Superclásico ante Universidad de Chile

Este domingo 26 de septiembre se jugará una nueva versión del Superclásico del fútbol criollo en donde Universidad de Chile recibirá en El Teniente de Rancagua a Colo Colo.

Los albos llegan al compromiso como punteros del Campeonato Nacional, sacándole una ventaja de cinco puntos a su más cercano perseguidor, Universidad Católica, cifra que intentarán mantener o estirar ante los azules.

Para el duelo ante su clásico rival el 'Cacique' tiene las incógnitas de Matías Zaldivia y Jeyson Rojas, jugadores que según informó RedGol, se mantienen al margen y no llegarían para el partido del domingo, ya que no han superado sus respectivos desgarros.

De todas formas ambos futbolistas ya estarían en la última fase de su recuperación y podrán estar disponibles para los siguientes duelos de Colo Colo, mientras que Maximiliano Falcón y Óscar Opazo asoman como sus reemplazos ante la U.

Programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE



18:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP-Acero.

21:00 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Cobresal vs. Antofagasta, estadio El Cobre.

15:00 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

17:30 horas, Deportes Melipilla vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Pintana.

20:00 horas, Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.



DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Ñublense vs. Santiago Wanderers, estadio Nelson Oyarzún.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio El Teniente.