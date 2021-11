¿Qué debe pasar para que la U mantenga la categoría, juegue la promoción o descienda?

24horas tvn

29.11.2021

Universidad de Chile vive un momento crítico. Tras empatar con Cobresal en el norte, sumado al triunfo de Deportes La Serena sobre Unión La Calera y el empate de Curicó Unido ante Palestino, los azules volvieron a quedar en zona de promoción cuando solo resta una fecha para el final del Campeonato Nacional.

Actualmente los azules suman 36 puntos, los mismos que Curicó Unido, pero con una diferencia de -4 a diferencia de los -2 de los “torteros”, con lo que se ubican en la decimoquinta posición, zona que los obliga a jugar contra el ganador de la liguilla de la Primera B para intentar mantener la categoría.

Sin embargo, y pese a la difícil situación, la U sigue dependiendo de sí misma. Y es que si derrota a Unión La Calera en la última fecha podrá continuar en la división de honor.

De no lograr sumar de a tres ante los “cementeros”, los azules dependerán de otros resultados. Por eso, aquí repasamos los distintos escenarios que podría enfrentar el equipo dirigido por Cristián Romero.

Lo que debe ocurrir para seguir en Primera:

Derrota a Unión La Calera: Si la U logra un triunfo ante los “cementeros” sumará 39 puntos, superará a O’Higgins (38) que estará libre y podrá mantener la categoría. Empata con La Calera: De repartir puntos en su último partido, la U deberá esperar que Audax Italiano derrote a Curicó Unido y que Huachipato no le gane a Deportes Melipilla. Si pierde con La Calera: Este escenario es mucho más complicado. Si no suma ante los caleranos, deberá esperar que más resultados marchen a su favor. Por ejemplo, que Huachipato no gane y que Curicó pierda por al menos tres goles, con lo que quedarían empatados en diferencia de goles con la U, pero los azules quedarían en mejor posición al tener más partidos ganados.

Lo que debe ocurrir para jugar la Promoción:

La U quedaría en zona de Promoción si empata con Unión La Calera, Curicó suma puntos ante Audax Italiano o pierde pero se mantiene la diferencia de gol, y si Huachipato pierde, empata o gana por menos de cuatro goles ante Deportes Melipilla. Que la U y Curicó pierdan, pero se mantenga la mejor diferencia de goles de los “torteros”, además que Huachipato no gane.





Lo que debe ocurrir para que la U descienda directamente:

La pesadilla del descenso directo sigue siendo una opción para los azules, el cual se podría dar en varios escenarios.

Uno de ellos es que la U pierda en la última fecha ante La Calera y que Huachipato y Curicó ganen. La pérdida de la categoría también se daría si la U cae ante La Calera, Huachipato gana y Curicó empata. Si pierde con La Calera, Huachipato gana y Curicó pierde, pero mantiene su mejor diferencia de gol. Si la U empata con La Calera, Curicó también reparte puntos pero mantiene su mejor diferencia de gol y Huachipato gana por más de cuatro goles, condenaría al descenso directo a los azules.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins

