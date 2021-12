¿Qué fue de Vicente Principiano? Campeón con Racing, reforzó Colo Colo y sufrió una terrible amenaza

El ex mediocampista argentino tuvo un breve paso por el fútbol chileno, estando muy lejos de cumplir a las expectativas.

28.12.2021

Con motivo de los 20 años que se cumplen del recordado título que consiguió Racing el 2001, el diario Olé de Argentina detalló la actualidad de aquel plantel que era dirigido por Mostaza Merlo.

Entre los integrantes del equipo que se consagró campeón después de 35 años, aparece un nombre que algunos recuerdan en el fútbol chileno: Vicente Principiano, mediocampista argentino que una temporada después reforzó a Colo Colo.

Sin embargo su paso por los albos estuvo lejos de ser exitoso, ya que en octubre de 2002 fue detenido por conducir en estado de ebriedad, siendo posteriormente marginado del plantel y sancionado económicamente.

Tras dejar Colo Colo, Principiano militó en una serie de clubes, terminando su carrera en Sacachispas de Argentina el 2013.

EL SUSTO DE SU VIDA

En una entrevista con Infobae, Principiano relató que una amenaza de la barrabrava de Sacachispas lo hizo tomar la decisión de dejar el fútbol profesional.

"Nos hicieron una emboscada que no me la voy a olvidar jamás", reconoció sobre lo ocurrido después de un empate en el que un grupo de hinchas interceptara el bus en el que viajaban.

"¡Los vamos a cortar a todos! ¡Los vamos a matar si no ascienden!", recordaba. "Nunca me había pasado algo así. Después de eso, no quise saber más nada", reconoció.

SU PRESENTE

El diario Olé repasó la actualidad de todos los integrantes del plantel de Racing 2001, detallando sobre el ex volante albo que "sigue ligado al deporte. Desde hace 10 años tiene un complejo de canchas y conduce una escuela de fútbol en San Nicolás".

"Es técnico y acerca juveniles a Racing, Newell's y Central", agregan.