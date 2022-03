"¡Qué linda que está!": Colo Colito presentó su camiseta alternativa previo a la Copa Chile

24horas tvn

16.03.2022

Cuando restan pocas horas para que comience a disputarse la Copa Chile 2022, Colo Colito nuevamente captó las miradas en redes sociales tras dar a conocer su nueva camiseta alternativa.

"Hoy presentamos junto a Forza la camiseta alternativa que nos acompañará para nuestras competiciones que se avecinan en la temporada 2022", publicaron, agregando: "¡Qué linda que está la camiseta del popular de barrio norte!".

Hace unas semanas, Colo Colito ya había generado revuelo en redes sociales tras presentar su nueva camiseta. Incluso el club informó en ese momento que "debido al gran interés que ha despertado entre nuestros hinchas, tendremos venta de nuestra armadura. El valor es $23.990, reservas por interno".





Así quedó la programación de la fase 1 de la Copa Chile 2022

Sábado 19 de marzo:



12:00 - Quintero Unido vs. Deportes Limache

18:00 - Tricolor Municipal vs. Lautaro de Buin

18:00 - Aguará vs. Rodelindo

18:00 - La Obra vs Colo-Colito

18:00 - Deportes Rengo vs. San Antonio Unido

18:00 - Unión Compañías vs. Trasandino

18:00 - Dante Imperial vs. Deportes Concepción

18:00 - Municipal Salamanca vs. Real San Joaquín



Domingo 20 de marzo:



12:00 - La Higuera vs. San Bernardo

18:00 - Cóndor Pichidegua vs. General Velásquez

18:00 - Independiente de Cauquenes vs. Deportes Linares

18:00 - Provincial Ranco vs. Deportes Valdivia

18:00 - Provincial Ovalle vs. San Marcos de Arica

18:00 - Colegio Quillón vs. Deportes Iberia