"Que papelón": La reacción de los hinchas de la U ante inminente regreso de Matías Rodríguez

26.01.2022

Universidad de Chile no descansa en la conformación de su equipo para la temporada 2022. Y es que Azul Azul está cerca de concretar su séptimo fichaje, quien será un viejo conocido: Matías Rodríguez.

Según informó El Mercurio, el lateral estaría afinando solo detalles para ser anunciado y concretar así su tercer retorno al CDA. El argentino, quien actualmente milita en Defensa y Justicia, no ocupará plaza de extranjero, pues posee la nacionalidad chilena, lo cual habría inclinado la balanza a su favor.

Sin embargo, la noticia no cayó nada de bien entre los hinchas azules, quienes se volcaron a Twitter para comentar dicha información. Si bien lo recuerdan con cariño por su historia en el club, apuntaron que no se encuentra en un buen momento futbolístico y no encaja con la renovación de la U, que busca dejar atrás los malos resultados que incluso lo tuvieron al borde del descenso.

"De los últimos 20 partidos de Defensa y Justicia, Matías Rodríguez jugó en dos, en uno lo hizo 6 minutos y en el otro 4. Que papelón", "me cuesta entender esa decisión de Roggiero", "Por qué llegó Matías Rodríguez nuevamente a la U (?) de verdad no entiendo..." y "Te la cuentan como un problema de edad y renovación retirando a Montillo, dejando ir a Arias y Larrivey, acto siguiente traen a Seymour, Pepe Rojas y Matías Rodríguez", fueron algunos de los comentarios.

Revisa los tuits de los hinchas: