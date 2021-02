¿Qué pasa si...? Todo lo que hay que saber en la definición de la lucha por no descender

24Horas.cl Tvn

14.02.2021

Este domingo se juega gran parte de última fecha del Campeonato Nacional, donde se definirá al segundo equipo descendido y a los dos que disputarán el partido por la permanencia.

Lo que ya es un hecho es que Deportes Iquique descendió y que Universidad de Concepción también perderá la categoría o al menos deberá jugar el partido de definición, dependiendo de los resultados de hoy.

Colo Colo encabeza una lista de cinco equipos que luchan por evitar perder la categoría de manera directa o tener que jugar el duelo por la permanencia. A continuación revisamos el panorama de cada uno:

¿QUÉ PASA SI COLO COLO...?

-Gana: Los albos se olvidarán de la posibilidad del descenso en forma inmediata, sin importar otros resultados.

- Empata: Si logran una igualdad, Colo Colo deberá esperar que Audax Italiano pierda ante Deportes La Serena para salvarse. También les serviría a los albos que Coquimbo gane su partido ante Palestino y que Iquique pierda o empate frente a Wanderers. Si esto no pasa, deberá jugar el partido de definición.

- Pierde: En caso de sufrir un resultado adverso en Rancagua, necesitarán de un triunfo de Coquimbo Unido y una derrota o empate de Deportes Iquique para salvarse del partido de definición.

¿QUÉ PASA SI LA SERENA...?

Gana: Se salva de toda amenaza

Empata: Podría jugar el partido de definición por no descender si es que Iquique es superado por Coquimbo en la tabla del torneo.

Pierde: Jugará el partido de definición por no descender si es que Colo Colo gana o si Iquique es superado por Coquimbo en la tabla del torneo

¿QUÉ PASA SI AUDAX...?

Gana: Se salva de toda amenaza

Empata: Podría jugar el partido por no descender si es que Colo Colo gana y si Coquimbo Unido no supera a Iquique en la tabla del torneo.

Pierde: Jugará el partido por no descender si Colo Colo empata o gana su partido y Coquimbo Unido no supera a Iquique en la tabla del torneo.

¿QUÉ PASA SI COQUIMBO...?

Gana: Deberá esperar que Iquique empate o pierda para jugar el partido por no descender.

Empata: Necesitará que Iquique pierda por al menos cuatro goles de diferencia su partido para jugar el partido por no descender.

Pierde: Descenderá de forma directa

OTROS

- Pese a que no juega este domingo, Curicó Unido estará atento a los partidos ya que deberá jugar el partido por la permanencia si es que La Serena gana su partido y si Iquique es superado por Coquimbo en la tabla del torneo.

- Universidad de Concepción, mínimo, deberá jugar el partido por la permanencia, pero puede descender de manera directa si es que Iquique termina el torneo en la última posición.

- Iquique ya está descendido, pero su posición en el torneo (actualmente es penúltimo) definirá el destino de otros. Si termina penúltimo, el puesto 16 de la tabla del torneo jugará el duelo permanencia. Por el contrario, si es último, Universidad de Concepción descenderá y el puesto 16 de la ponderada deberán disputar el partido de la promoción.



DOMINGO 14 DE FEBRERO



18:00 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido.

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers.

18:00 horas, O’Higgins vs. Colo Colo.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano.