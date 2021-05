"Qué rico jugar contra ti": Esteban Paredes reveló diálogo con juvenil de Santa Cruz

El experimentado delantero tuvo una emotiva conversación con un futbolista rival. "Me recuerda a mí", sentenció.

24Horas.cl TVN

19.05.2021

Esteban Paredes anotó 2 goles en la contundente goleada de 7-1 con que Coquimbo Unido derrotó a un diezmado Deportes Santa Cruz en una nueva fecha del Campeonato de Ascenso.

Y tras el partido, el experimentado delantero reveló un particular diálogo con un jugador del elenco de la Sexta Región.

"Un chico me dijo 'qué rico jugar contra ti'... No recuerdo su apellido, entró en el medio, y me recuerda a mí. Yo le dije disfruta independiente del resultado, es tu primera citación, tu primer encuentro y lo único que tiene que hacer es disfrutar", dijo a TNT Sports.

Sobre lo mismo, añadió que "le queda un camino por delante, tiene 20 años más de carrera, es lo único que le puedo decir".

Cabe sentenciar que con su victoria de este martes, los 'piratas' quedaron punteros del torneo de ascenso.