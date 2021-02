¿Quién acompaña a Iquique? Los "favoritos" para descender en el fútbol chileno según las apuestas

24horas tvn

El torneo chileno ya tiene campeón, ahora solo queda ver qué pasa con el descenso. Este fin de semana se juega la última fecha del Campeonato Nacional que definirá quiénes serán los acompañantes de Deportes Iquique a la Primer B.

Una lucha por la permanencia que tiene aún complicados a Colo Colo, Coquimbo, U. de Concepción, Curicó Unido, Audax Italiano, Universidad de Chile y La Serena.

Betsson pronostica que será un final cerrado y en base a su análisis, ha proyectado quién sería el más probable segundo descendido, siendo Coquimbo Unido con un 25% de probabilidades y una cuota de 3.50.

El segundo equipo con menores oportunidades de quedarse en primera es la Universidad de Concepción con un 20% de probabilidades de descender, pagando 4.60 veces cada apuesta.

Curicó Unido, Audax y Colo Colo presentan un 15% de posibilidades de caer de división con una cuota de 6.10 por apuesta.

La Universidad de Chile y La Serena serían los equipos con menor chance de descender para Betsson con tan solo un 5% y una cuota de 19.00.

PROGRAMACIÓN DE LA 34 ª FECHA:



SÁBADO 13 DE FEBRERO



18:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta.

18:30 horas, Unión La Calera vs. Curicó Unido.



DOMINGO 14 DE FEBRERO



10:30 horas, Everton vs. Huachipato.

18:00 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido.

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers.

18:00 horas, O’Higgins vs. Colo Colo.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano.



LUNES 15 DE FEBRERO



10:30 horas, Cobresal vs. Unión Española.