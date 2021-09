"¿Quién es Larrivey?": La irónica reacción de los jugadores de Colo Colo tras el Superclásico con la U

24horas tvn

27.09.2021

Pasan las horas y se siguen conociendo detalles de lo ocurrido posterior al Superclásico. Ahora en redes sociales comenzó a viralizarse un video protagonizado por algunos jugadores de Colo Colo posterior al triunfo ante Universidad de Chile.

¿Qué tiene de especial? En las imágenes los futbolistas albos ironizan con el delantero y goleador azul, preguntándose entre risas "¿Quién es Larrivey".

"Yo creo que lo anulaste porque tenías el hocico hediondo", le decía Bruno Gutiérrez a Maximiliano Falcón, quien luego le reclamaba a Brayan Cortés por el gol que recibió.

"Tienes que agarrar esa pelota, ¿cómo te hacen ese gol, hermano?", le decía el zaguero uruguayo, mientras el portero albo respondió: "Era para dale emoción".

PROGRAMACIÓN FECHA 23

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, 16:00 horas.

- O'Higgins vs. Huachipato, 21:00 horas.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 16:00 horas.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:30 horas.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla, 21:00 horas.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, 16:00 horas.

- Colo Colo vs. Ñublense, 18:30 horas.

- Audax Italiano vs. Unión Española, 21:00 horas.

Libre: Palestino.