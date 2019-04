Quili Vilches y la acusación contra Johnny Herrera: "Para mí los premios están cerrados"

El ex defensa de Universidad de Chile se refirió a la polémica que involucró al capitán de los azules. Anteriormente hablaron Seymour y Contreras.

24Horas.cl TVN

12.04.2019

Un tercer ex Universidad de Chile rompió el silencio y se refirió a las acusaciones contra Johnny Herrera, quien fue apuntado por un jugador que prefirió no identificarse, como el responsable del no pago de premios por clasificar a la Copa Libertadores (ver nota).

: Captan qué le dijo Johnny Herrera a Christian Vilches previo al partido Leer más

En diálogo con Las Últimas Noticias, Christian "Quili" Vilches fue categórico respecto a esta polémica, sosteniendo que "para mí, los premios están cerrados".

"El año pasado se repartieron por partidos citados y jugados. Entonces, bajo ese orden, quienes nos fuimos no tenemos cabida hoy", argumentó el defensor que hoy milita en Unión La Calera.

Consultado por la molestia de Johnny Herrera por esta acusación, Vilches respondió: "Entiendo su molestia, no es grato que lo tilden como lo tildaron. Lo conozco desde que jugamos en Audax, siempre ha sido una persona honesta, un tipo claro, y no me parece la forma en que se hizo este comentario".

Los jugadores que no recibieron su premio fueron: Christian Vilches, Rafael Vaz, Gonzalo Jara, Yeferson Soteldo, Alejandro Contreras, David Pizarro, Felipe Seymour, Franz Schultz, Isaac Díaz y Felipe Saavedra.