Quinteros calificó el penal de Falcón como "dudoso" y criticó el calendario

El técnico de los albos no se guardó nada y aseguró que el penal cobrado en contra de Colo Colo " no se sabe bien si está dentro o fuera del área".

Agencia Aton

14.02.2021

Gustavo Quinteros no ocultó su enojo tras el empate a 1 entre Colo Colo y O'Higgins. El resultado, determinado con un penal a último minuto a favor de los rancagüinos, sentenció al Cacique a jugar la promoción ante Universidad de Concepción.



En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el técnico de los albos aseguró que sus dirigidos merecieron el triunfo, criticó el duro calendario del cuadro popular y aseguró que el penal de Maximiliano Falcón fue dudoso.



“Jugamos un partido bueno, hicimos el gol, hicimos el segundo que fue anulado, y después el rival se arriesgó, pero no tuvimos la capacidad de mantener el balón, por eso entraron Williams Alarcón y Matías Fernández, pero no pudimos”, comenzó el estratego.



Posteriormente, Quinteros disparó: “Ahora, lamentablemente, nos va a quedar la posibilidad de tener que jugar dentro de tres días nuevamente, nosotros jugamos jueves, domingo y miércoles, en seis días jugamos tres partidos. Yo creo que no está bien, porque hay ventaja contra un rival que jugó un día antes, pero de todas maneras tenemos que preparar el partido”.



El DT reiteró que “jugar tres partidos en seis días no es justo. Pero hay gente que programa, y supongo que el club hablará con quienes programan para ver si se puede jugar un día después“.

Sin piedad: Revisa los memes que dejó el empate de Colo Colo ante O'Higgins Leer más





Además, el entrenador fue categórico al comentar la pena máxima que condenó a los de Pedrero: “Hay mucha frustración, porque en una jugada dudosa, un penal que no se sabe bien si está dentro o fuera del área, comparado con el penal en el partido anterior que el árbitro no lo quiso cobrar, entonces esa frustración nos pega duro”.



"Vamos a tratar de levantarlos, de recuperarlos física y mentalmente, e iremos a ganar el partido como siempre lo intenta Colo Colo. Nos preocupa la recuperación, Jugar tres partidos en seis días no está bien. Tenemos que recuperar a los que tengamos a disposición y darle confianza a lo que no jugaron hoy. Tenemos que hacerlo al 100%", cerró.