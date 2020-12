Quinteros explica sus críticas al arbitraje: "Me referí a la falta de claridad que hay en la interpretación"

24Horas.cl TVN

21.12.2020

Gustavo Quinteros desató una polémica el sábado recién pasado, luego del empate que logró Colo Colo en su visita a Universidad Católica. Ahí, tras el partido, el DT albo criticó duramente el arbitraje y el uso del VAR.

Tanto fueron sus dichos, donde acusó que había "algo raro y oscuro" en contra de 'Cacique', que incluso el argentino nacionalizado boliviano arriesga una sanción del Tribunal de Disciplina.

Sin embargo, Quinteros echó pie atrás a sus fuertes críticas, asegurando que se refería a la poca claridad e interpretación de la revisión de jugadas en el VAR.

"A veces se entiende distinto lo que se quiere decir. Me referí a la falta de claridad que hay en la interpretación, cuando hay un penal, cuando se llama al VAR, cuando se cobra y cuando no. Y como soy técnico de Colo Colo, me refiero a nosotros", dijo en conversación con Cooperativa.

Al mismo tiempo, agregó que "yo confío en el trabajo de los árbitros y no tenemos que perder de vista que el VAR se incorporó para ayudar a los árbitros. Quizás usé mal la palabra oscura, pero se nota la falta de claridad o el criterio para definir si es un penal o se va a llamar el VAR".

Finalmente, cerró sus dichos sentenciando que "no me referí a ninguna institución. Nos cobraron penales en contra, y ahora en esta jugada podrían haber revisado. Y jugando ante el puntero del campeonato, con la posibilidad de un penal que no es cobrado, nos pone nerviosos a todos... Como entrenador, no tengo claridad cuales son los criterios. No acuso conspiración ni acuso a nadie. Hay interpretaciones distintas en todos los partidos y debería ser igual en todos. Me gustaría una charla explicativa y nos digan cuál será la explicación. En ningún minuto me refiero a algo más allá".

Cabe recordar que la jugada más criticada por los albos en el clásico, fue un posible penal por mano en el área de Raimundo Rebolledo.

