Gustavo Quinteros: "No tengo duda de que pelearemos los primeros puestos"

Agencia Aton

12.04.2021

Tras la caída de Colo Colo ante O’Higgins por 2-1 en el estadio Monumental, Gustavo Quinteros se refirió al rendimiento de su equipo, lamentando los percances que sufrieron en el primer tiempo pero viéndose confiado respecto a lo que se vio del plantel albo, a pesar de las complicaciones.



“Creo que el equipo, 11 contra 11, jugó muy bien, a pesar de ir con un gol en contra, en el juego estoy conforme. Después, con un hombre menos, es muy difícil analizar el partido”, comentó a TNT Sports. “Comenzamos la temporada dando mucha ventaja, pero creo que el equipo muestra cosas muy interesantes. Va a crecer seguramente y no tengo duda de que pelearemos los primeros puestos”, agregó.



Del mismo modo, Quinteros se sintió satisfecho por lo hecho por sus pupilos durante el choque ante los rancagüinos. “Estoy conforme. A pesar de que jugamos con muchos jóvenes, el equipo juega bien. 11 contra 11 fue un equipo protagonista, que fue a buscar el partido a pesar de la adversidad. Hay que mantener eso los 90 minutos”, indicó.



Respecto a las dificultades que significa parar una dupla de centrales, ante las ausencias de Maximiliano Falcón y Matías Zaldivia, el técnico albo deslizó que Fuentes y Rojas siempre son alternativas para la zaga.



“Puede jugar Fuentes, le puede hacer bien. Puede jugar Rojas, ahí veremos. Es algo que vengo hablando hace dos meses. Son las cosas que suceden en los campeonatos y hay que tener dos jugadores por puesto para reemplazar. Las funciones de defensores y delanteros son muy importantes en un equipo. Lamentablemente no se pudo concretar (la llegada de otro defensa)”, añadió.



Por otro lado, el estratega del Cacique dejó un mensaje para quienes comparten el mundo del fútbol chileno con él, en el marco de la campaña que está llevando la ANFP para cuidarse del coronavirus.



“(Hay que) cuidarse mucho, cumplir al pie de la letra los protocolos, nosotros lo estamos haciendo. Cumplimos todo lo que nos dicen, espero que los demás equipos y las demás instituciones también”, dijo.



“Tiene que ser una regla interna fundamental para poder seguir jugando, porque sabemos que el fútbol en Sudamérica es una actividad, encima en cuarentena, donde se puede disfrutar de un espectáculo que sobre todo los fines de semana no se podría. Depende de nosotros. Invito a todos los que estamos en el fútbol a tener la máxima precaución y cumplir los protocolos”, concluyó.