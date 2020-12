Quinteros tras empate ante Huachipato: "Tenemos que evitar que nos hagan goles tontos"

Agencia Aton

06.12.2020

Gustavo Quinteros no ocultó su inconformidad tras el empate a 2 entre Huachipato y Colo Colo, donde el Cacique desperdició el triunfo tras estar dos veces arriba en el marcador y tener un hombre más por la expulsión de Juan Sánchez Sotelo a los 33'. El resultado dejó a los albos en el último puesto del Campeonato Nacional con apenas 18 puntos.



En la conferencia de prensa posterior al duelo, el DT del cuadro popular lamentó la paridad y sentenció: "Tenemos que evitar que nos hagan goles tontos. El primero quedó un rebote en el área, el segundo fue de pelota parada, en el anterior ante Curicó nos marcaron desde 30 metros. Esos detalles hay que corregir y aprovechar los nombres que empiezan a volver".

"Son esos errores o detalles que los rivales están aprovechando. No es que lleguen tres o cuatro veces y nos marquen. Hoy se jugó mejor, se convirtieron dos goles elaborados en mi opinión, sobretodo el primero. Después tuvimos chances con Parraguez, con Fuentes y con Jara", agregó el entrenador.



Pese a la paridad, Quinteros destacó la aparición de nuevas variantes en el equipo: "Para mí, hoy también debutaron Matías Fernández y Blandi, a quienes no los había podido tener desde el inicio. Ignacio Jara y Pablo Solari entraron bien, Solari es un chico de 19 años, es una incorporación para mediano y largo plazo, lo usamos hoy porque no estaba Mouche y a medida que vayan acoplándose a sus compañeros van a ir mejorando".