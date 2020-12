Quinteros tras derrota frente a La Serena: "Pensamos que al llegar íbamos a tener la solución en 15 días"

Agencia Aton

09.12.2020

Colo Colo perdió 2 a 0 ante Deportes La Serena y quedó más hundido que nunca en el fondo de la tabla, con 18 puntos. Para el estratega albo, Gustavo Quinteros, la situación futbolística, junto a la gran cantidad de bajas que ha tenido su equipo, están pegando fuerte:



“Es una amargura muy grande, un sentimiento de frustración. Pensamos que al llegar íbamos a tener la solución en 15 días, que íbamos a tener a todos los jugadores disponibles. Necesitamos recuperar la parte anímica, porque a los jugadores les debe estar pesando un montón, a mí me está preocupando”.

Para el entrenador, lo anímico ha sido un tema tremendo que, junto con la baja de muchos jugadores, no le ha permitido plasmar lo que entrenan en los partidos. “Hemos estado haciendo actividades, charlas con profesionales que han superado adversidades, tengo reuniones de coaching pendientes, necesitamos eso. Casi ningún jugador está acostumbrado a pelear el descenso. Estamos sufriendo”, profundizó Quinteros.



Quinteros cree que han caído en una situación en que se repiten los problemas en todos los partidos, destacando los goles que no debiesen ocurrir: "Nos está sucediendo lo mismo en muchos partidos. Entramos en una desesperación y nerviosismo que no podemos controlar, empezamos a jugar distinto. No controlamos las emociones. Es un tema anímico".

A causa de lo físico, tampoco pudo estar el volante Jorge Valdivia, debido a que se encuentra recuperándose de molestias físicas, aunque igual estuvo presente en la nómina alba: “Fue citado porque él quería estar en el vestuario, nosotros igual queríamos que estuviese. Entrenó doble turno, se está preparando. Creo que toda esta semana trabajará, veremos si el próximo sábado estará, aunque lo dudo”.



Por último, Quinteros dirigió palabras a los simpatizantes albos: "Entiendo que los hinchas estén intranquilos, que tengan dudas. Pero lo voy a repetir, los jugadores están dando lo mejor, pero lamentablemente no se están dando los resultados. Tenemos que buscar solides, que no nos hagan goles tontos y seguir trabajando. Nosotros también estamos un poco preocupados pero vamos a salir adelante con trabajo y con confianza. Si ellos no apoyan, los jugadores se sienten presionados y peor".