Quinteros tras el triunfo: "Habíamos analizado al rival, sabíamos que cuando perdían el balón quedaban mal parados"

Agencia Aton

26.09.2021

Una clara y contundente victoria fue que la obtuvo esta tarde Colo Colo, que derrotó por 3-1 a Universidad de Chile en la edición 190 del Superclásico, sacándole 10 puntos de diferencia a su archirrival y cinco a su más cercano perseguidor, Unión La Calera.



En conversación con TNT Sports luego del encuentro, el técnico de los albos, Gustavo Quinteros, admitió que queda bastante torneo todavía, aunque asume que la ventaja que lograron esta jornada es importante, considerando además que los universitarios pueden ser rivales directos en la lucha por el título.



"Falta mucho para el final, pero dimos un paso importante, alargamos la diferencia contra un rival directo en la pelea", sostuvo el entrenador, quien valoró la contundencia de su equipo, aunque reparó en que "después tuvimos más espacios, pero no lo aprovechamos bien".

"Habíamos analizado al rival, sabíamos que cuando perdían el balón quedaban mal parados y por eso pusimos a Gabriel Costa en esa zona. Hoy quizás nos faltó ganar más duelos individuales, no tuvimos la claridad, no aprovechamos bien los espacios", complementó el estratego.



Por otra parte, se refirió al cambio por lesión de Costa, asegurando que "no es nada grave, es un golpe, seguramente jugará el próximo partido. Hubo cambios para la dosificación por lo que viene".



Finalmente, el argentino-boliviano se refirió a la extensión de su vínculo con el Cacique, el cual culmina al término de la temporada y no ocultó sus intensiones de seguir ligado a la institución.



"Las dos partes (técnico y dirigencia) tenemos la intención de continuar, así que no habrá problema para renovar, es cosa de tiempo solamente", sentenció.