Rafael Dudamel acusa qué le escuchó decir al árbitro tras anular el gol: "no supe qué hice, me confundí"

El técnico de los azules afirmó además que el juez Hermosilla le dijo que tomó la decisión "porque no había autorizado con el silbato y no solo la autorizó, sino que estaba posicionado correctamente”.

Agencia Aton

11.04.2021

Luego del empate entre la Universidad de Chile y La Serena, que tuvo un final polémico tras un gol anulado a Mario Sandoval, el técnico azul, Rafael Dudamel, se refirió a lo sucedido y confesó algo que escuchó durante los momentos posteriores a lo sucedido.



“Fue un partido atractivo y bien jugado de nuestra parte. No nos llevamos los tres puntos por un error arbitral. Observé, corroboré lo que había visto en el partido con el video. El árbitro estaba bien posicionado, había autorizado la ejecución”, comentó.

Asimismo, el técnico alabó la ejecución de su pupilo y comentó una conversación que oyó al borde del campo, mientras la polémica estaba desatada tras el lanzamiento de tiro libre.



“Fue una grandísima ejecución de Sandoval y después la anuló y cómo le dijo a un jugador de La Serena, delante de mí, ‘no supe qué hice, me confundí’. Luego me dijo que había anulado el gol y repetido porque no había autorizado con el silbato la ejecución y no solo la autorizó, sino que estaba posicionado correctamente”, afirmó.





“Las contradicciones del árbitro me dejaron inquieto por sus incoherencias, me deja con amargura”, continuó Dudamel, quien además, señaló haber terminado satisfecho con lo hecho por su equipo. “En lo futbolístico quedo agradado por las sensaciones que nos dejó el equipo, hoy competimos en un buen nivel”, concluyó.