"Se tomó poco en cuenta mi voz": Dudamel no ocultó su disconformidad por conformación del plantel en la 'U'

El venezolano sorprendió al señalar que aún no está conforme con los jugadores que han llegado, asegurando además que tuvo muy poca participación en la conformación del plantel.

26.02.2021

Rafael Dudamel sorprendió este viernes en conferencia de prensa, al revelar que tuvo poco y nada que ver con la conformación del plantel 2021 de Universidad de Chile.

En conferencia de prensa, el DT venezolano fue claro en señalar que "nunca me había tocado vivir una situación similar. Hay una directoría deportiva que no solo está compuesta por una persona, sino que por dos, que se encargan de presentarles al directorio opciones en cada una de las posiciones, pero muy poco, ni con el respeto o espacio suficiente, se tomó en cuenta la voz del entrenador".

"En una de mis participaciones planteé esta inquietud, porque al final el que asume las consecuencias deportivas y atiende las críticas es el entrenador, porque no he visto a ninguno que salga a respaldar y a defender en los momentos determinados al entrenador. Cada uno está en su espacio", agregó.

Pero sus críticas no quedaron ahí, ya que expresó que "no estoy conforme todavía con el plantel. Nos está faltando profundidad en algunos puestos, sobre todo en el lateral izquierdo. Sin restarle méritos a lo que nos puedan aportar Del Pino y Marcelo Morales, en ese puesto he solicitado un elemento más".

Finalmente, aseguró que aún no están cerradas las incorporaciones, donde la 'U' ya anunció las llegadas de Marcelo Cañete, Gabriel Sandoval y Ramón Arias.

"La llegada de los refuerzos y de los nuevos jugadores nos van a llevar a ser mejores. Para mí no están cerradas algunas líneas en el plantel", cerró.