Rafael Vaz: "Mojé la camiseta en cada partido y hasta el último minuto"

Agencia Uno

29.11.2018

Rafael Vaz, defensor brasileño de Universidad de Chile, comentó este jueves que ha ido de menos a más desde su arribo al cuadro azul y aseguró estar tranquilo con su rendimiento al afirmar que “siento que mojé la camiseta”.

En diálogo con la prensa en el CDA, el ex jugador de Flamengo se refirió a su paso por el elenco colegial, donde hoy es una de las piezas importantes de la zaga.

"Llegué con una responsabilidad grande y con desconfianza. Pero conseguí el cariño de los hinchas y eso es muy importante. Siento que mojé la camiseta en cada partido y hasta el último minuto. En ese sentido estoy tranquilo y si me toca salir del club me iré con la conciencia tranquila", declaró el central.

"Siempre intento hacer lo mejor. No fue un año muy positivo porque no tuvimos grandes triunfos ni pudimos levantar una copa. Nosotros sabíamos que podíamos haber dado mucho más ante Iquique. Terminamos tristes porque no fuimos el equipo que pretendíamos. Pero ganar en la última fecha es importante para asegurar el cupo a Copa Libertadores", agregó.

El oriundo de Sao Paulo también se dio el tiempo para referirse al duro momento que atravesó por el sensible fallecimiento de su madre, poco antes del duelo de la ‘U’ con San Luis en Quillota.

"Fue un momento duro, triste, en el que no me podía concentrar cuando jugaba. Mis compañeros me dieron fuerza. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero estoy con mi padre y mi señora que me apoyan para seguir adelante", sentenció.