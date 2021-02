La reacción de Jorge Valdivia tras el mensaje de despedida de Colo Colo en redes sociales

El "Mago", a partir de la publicación de la cuenta oficial de los albos, manifestó: "La historia no la borra una sociedad anónima".

19.02.2021

Un día después de que Aníbal Mosa confirmara la salida de una lista de jugadores de Colo Colo, la cuenta oficial de los albos los despidió vía redes sociales, entre ellos hubo una publicación dedicada a Jorge Valdivia.

"Una historia que hoy llega a su fin. Gracias por volver en el momento más difícil, por nunca bajar los brazos y por llevar al Cacique con amor y orgullo en el pecho. ¡Éxito en todo, Mago!", publicó Colo Colo.

Este mismo mensaje fue utilizado por el "Mago" para manifestar su reacción, respondiendo: "La historia no la borra una sociedad anónima".

La propuesta de Colo Colo que Esteban Paredes rechazó

Minutos después de que se confirmara la salida de Esteban Paredes de Colo Colo, se conoció la propuesta que le realizó el club para que el histórico delantero continuara ligado a la institución.

Según informó TNT Sports, "le ofrecieron ser director o embajador deportivo, al igual que a Matías Fernández", no obstante Paredes "sintió que no es el papel que quería. No quería estar dándose vueltas por las filiales o aparecer en promociones", agregaron.

El mismo medio asegura que el término que dijo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, de "edad avanzada" le molestó mucho a Paredes.

¿CUÁL SERÁ SU PRÓXIMO DESTINO?

Esteban Paredes fue muy claro que su intención es seguir jugando por lo que estaría en búsqueda de un nuevo club, surgiendo como posible destino San Antonio Unido, club de Segunda División del cual es dueño.