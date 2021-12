"Recién había llegado a la U": El gran arrepentimiento de Gonzalo Jara en su carrera

24horas tvn

16.12.2021

Gonzalo Jara, quien retornó al fútbol chileno en la temporada 2021 para reforzar a Unión La Calera, protagonizó una entrevista en la que detalló la propuesta que tuvo para sumarse a Boca Juniors.

En la conversación durante el programa Sabor a Gol de TNT Sports, confesó: "Me arrepiento de haber tenido la oportunidad de haber ido a Boca y no ir, por quedarme en la U. No me quería ir y tampoco podía, porque había una cláusula. Me llamó Barros Schelotto. Habíamos salido campeones en junio de la Copa Centenario y me preguntaron si quería ir a Boca”.





"Hicieron una oferta formal al club y todo. Ellos estaban dispuestos a pagar pero económicamente me ofrecían mucho menos. Además, recién había llegado a la U y no me quería ir. No le tomé el peso a la oferta. Yo ya había tenido la oportunidad de ir a Europa y venía de vuelta", agregó.

Al referirse a su bullado paso por la U, Jara explicó que "se dio porque siempre quise venir a la U. Yo estaba listo para ir a España, al Celta de Vigo con el ‘Toto’ Berizzo y Marcelo Díaz. Pero decidí venir a la U porque había un proyecto bueno, con inversión y refuerzos".

El episodio con Edinson Cavani

En otros temas, el bicampeón de América con La Roja, revivirá un picante capítulo de su carrera, como fue el incidente con el jugador uruguayo, Edinson Cavani, que recorrió las portadas de los medios deportivos de todo el mundo.

: La lista de jugadores que no seguirán en la U, los que están en duda y los que partirían a préstamo Leer más

“Fue la picardía del barrio y me salió súper natural. La pelea venía de antes (...) Él me putea, porque me pega un codazo y me tiro al suelo. Pero no por el dedo. Además, veníamos de una discusión, donde le dije un par de cosas de su vida personal. Y ahí se salió del partido. Yo se la tiré y se salió mal del partido”, relató

Finalmente, en la entrevista que se emitirá este jueves a las 21 horas, Jara se deshacerá en elogios para sus compañeros de aquella época, destacando: “Tuve la oportunidad de jugar con la mejor generación de la Selección”.