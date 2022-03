Refuerzo de Universidad Católica es detenido por manejo en estado de ebriedad

24horas tvn

11.03.2022

Yamil Asad, futbolista argentino que esta temporada llegó como refuerzo a Universidad Católica, protagonizó durante la madrugada de este viernes un accidente de tránsito en la comuna de Providencia.

El volante trasandino chocó con otro vehículo en el que se transportaban tres pasajeros en la avenida El Cerro con Los Conquistadores. Posteriormente, tras la llegada de carabineros, se constató que el futbolista se encontraba en estado de ebriedad.

Disputadas cinco fechas del Torneo Nacional 2022, Asad suma un total de 13 minutos en cancha tras ingresar en el partido ante Curicó Unido, saliendo posteriormente por lesión.

Programación de la sexta fecha.-

Viernes 11 de marzo:

18:00 hrs | Deportes La Serena vs Cobresal | La Portada

Sábado 12 de marzo:

12:00 hrs | Coquimbo Unido vs Ñublense | Francisco Sánchez Rumoroso

18:00 hrs | Universidad Católica vs Everton | San Carlos de Apoquindo

20:30 hrs | Unión La Calera vs Huachipato | Nicolás Chahuán Nazar



Domingo 13 de marzo:

18:00 hrs | Universidad de Chile vs Unión Española |

18:00 hrs | Curicó Unido vs O’Higgins | La Granja

20:30 hrs | Audax Italiano vs Palestino | El Teniente

Lunes 14 de marzo

18:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Colo Colo