Reinaldo Navia sorprende: "Mi sueño era jugar en Colo Colo"

El exseleccionado nacional, además, señaló que su arribo al "Cacique" pudo producirse en 2007, pero que no se concretó por una situación en particular.

El ex delantero chileno Reinaldo Navia reveló que el gran sueño de su carrera era jugar en Colo Colo y que estuvo cerca de vestir la casquilla del ‘Cacique’ en el año 2007.

El ‘Choro’ nunca pudo defender a los albos. En su carrera de 18 años defendió a Santiago Wanderers, Santiago Morning y Ñublense en el país, Tecos, Morelia, América, Monterrey, San Luis FC, Atlas y Deportivo Irapuato en México, Racing de Argentina, Liga de Quito y Atlanta Silverbacks de Estados Unidos.

A través de un Instagram Live del CDF, Navia reconoció que uno de sus grandes deseos en el fútbol era defender a Colo Colo.

"Mi sueño era jugar en Colo Colo. Gran parte de mi familia es hincha del club. A Santiago Wanderers lo llevo en el corazón porque me dio la posibilidad de jugar en el profesionalismo”, indicó.

Incluso, el ex atacante admitió que en una ocasión estuvo cerca de llegar a Pedrero. "Yo estaba en Atlas y analizaba opciones y me llamó el 'Bichi' (Borghi). Ese Colo Colo era un equipazo. (Arturo) Sanhueza en la Copa América me decía que firmara. Llegué a un acuerdo y tenía un precontrato firmado", dijo.

"Pero después de lo que pasó (el Puerto Ordazo) no se hizo. (Gabriel) Ruiz-Tagle (presidente de ese entonces en Blanco y Negro) le dijo a mi representante que no quería jugadores así. Ahí perdí la gran posibilidad de jugar en Colo Colo", añadió.