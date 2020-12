Representante confirma retiro de Walter Montillo en enero del 2021

24Horas.cl Tvn

03.12.2020

La 'Ardilla' colgará los botines. Walter Damián Montillo anunció que se retirará del fútbol en enero del 2021, fecha en que terminará su contrato con la Universidad de Chile.

El representante del volante transandino, Sergio Irigoitia, confirmó la información a 24 Horas, poniendo fin a la exitosa carrera del volante, quien en los últimos días anunció que dejaría la Universidad de Chile tras no llegar a acuerdo con Azul Azul.

Recordar que el mediocampista había indicado el pasado 30 de noviembre que dejaría la escuadra azul tras acusar que la administración del club no cumplió los plazos para hablar de una posible renovación.

"A (Cristián) Aubert (presidente de la U) lo conozco de mi pasada anterior. Me molestó la manera. Me pueden decir 'en el proyecto del próximo año no entras' y lo voy a entender. Si vienes para renovar y me tienes cuatro meses que si o que no, me canso", dijo el jugador en dicha ocasión.

"Llegué a Chile a las corridas. Me fui mal con la gente de Tigre y asumí las consecuencias. No sé qué habrá pasado en estos cuatro meses. Mis tiempos no son los de la directiva", complementó.

FIN A 18 AÑOS DE CARRERA

El mediocampista debutó en 2002 en San Lorenzo de Almagro, club donde jugó cuatro años y cuyas buenas presentaciones le permitieron partir al Morelia de México, en 2006.

Sin embargo, tras un breve retorno al club de Boedo, el argentino arribó a la Universidad de Chile entre 2008 y 2010, donde alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2010 de la mando del DT Gerardo Peluso.

Luego de su gran paso por Chile, Montillo jugó en Cruzeiro y Santos de Brasil, para luego retornar al Botafogo, en tierras cariocas.

En 2018 y 2019 retornó al fútbol argentino para jugar en Tigre, concretando su esperado retorno a la U en 2020.