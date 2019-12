Representante de Jorge Valdivia: "No hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo"

24Horas.cl TVN

19.12.2019

Sorpresa generó el anuncio de Colo Colo informando que el club había tomado la decisión de no renovar el contrato de Jorge Valdivia para la temporada 2020, deseándole un "venturoso futuro y agradece el compromiso".

¿No hubo acuerdo económico? En diálogo con Deportes en Agricultura, el representante del "Mago", Mauricio Valenzuela, detalló que no hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo.

"Jorge no sigue en Colo Colo básicamente porque el directorio decidió que no renovara”, agregando que "no hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo y no hay negociación si no hay oferta".

Valenzuela reveló que desde que Valdivia salió de vacaciones, no hubo ninguna señal por parte de los albos. "Si hubiese habido un real interés, habrían presentado alguna propuesta económica la nunca existió”, manifestó.

Respecto al futuro del volante, aseguran que se están evaluando opciones y "no descartamos nada", concluyó Valenzuela.