¿Respuesta al DT de Colo Colo? El enigmático mensaje que publicó Nicolás Blandi

Agencia Aton

30.06.2021

"Nicolás Blandi no está a disposición, se mantiene lesionado. No pudo nunca volver a tener un nivel deportivo como para jugar y demostrar sus condiciones. Es una pena, porque en algún momento en otros clubes ha mostrado un buen nivel de juego. Hace un tiempo largo que no está disponible por sus lesiones".



Con esas lapidarias declaraciones el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió el martes al presente del delantero argentino y para explicar que necesita un goleador experimentado.





Y un día después, el ariete trasandino publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram, el cual para muchos fue considerado una respuesta al DT de los albos.



"Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro", escribió el atacante, quien de acuerdo al DT del conjunto albo sigue lesionado, sin opciones de sumar minuto.

PROGRAMACIÓN COPA CHILE

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO



15:30 horas, Palestino vs. Deportes Concepción, estadio Municipal La Cistera.

18:00 horas, Rangers vs. Coquimbo Unido, estadio Fiscal de Talca.

20:30 horas, Everton vs. Universidad Católica, estadio Sausalito.



JUEVES 1 DE JULIO



15:00 horas, Deportes Temuco vs. Huachipato, estadio Germán Becker.

15:30 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.

18:00 horas, Ñublense vs. O'Higgins, estadio Nelson Oyarzún.

20:30 horas, Universidad de Chile vs Fernández Vial, estadio El Teniente.

Partidos de vuelta:



SÁBADO 3 DE JULIO



15:00 horas, Deportes Concepción vs. Palestino, estadio Ester Roa.

15:00 horas, Universidad Católica vs. Everton, estadio San Carlos de Apoquindo.



DOMINGO 4 DE JULIO



12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Rangers, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

15:00 horas, Fernández Vial vs. Universidad de Chile, estadio Ester Roa.

17:30 horas, O'Higgins vs. Ñublense, estadio El Teniente.

20:00 horas, Colo Colo vs. Deportes La Serena, estadio Monumental.



LUNES 5 DE JULIO



15:00 horas, Huachipato vs. Deportes Temuco, estadio CAP.