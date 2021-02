¿Se darán? Los resultados que salvarían del descenso este jueves a Colo Colo y la U

24Horas.cl Tvn

11.02.2021

Jornada clave vivirá el torneo nacional este jueves, luego de que podría haber resoluciones en materia de descenso.

En ese aspecto, Colo Colo y la Universidad de Chile podrían salvarse completamente de la zona roja si se dan algunos resultados en los cotejos a jugarse a las 18:30 horas.

SALVAN COLO COLO

Para que los albos dejen todo riesgo de descenso, llegando con absoluta tranquilidad a la última fecha ante O'Higgins, se tienen que dar dos resultados:

Colo Colo debe vencer a Cobresal

Que Audax Italiano pierda o empate ante Deportes Iquique

SALVAN A LA U

Por su parte, los azules -que ayer empataron sin goles ante Curicó Unido, deben esperar lo siguiente:

Que Coquimbo Unido pierda ante Everton

Que Deportes Iquique gane o empate ante Audazx Italiano

IMPORTANTE: En caso de no darse los resultados para albos o azules, deberán esperar a la fecha final a disputarse el fin de semana.

PROGRAMACIÓN

18:30 S. Wanderers vs. U. Concepción (TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports)

18:30 Colo Colo vs. Cobresal (TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT Sports)

18:30 Coquimbo vs. Everton (TNT Sports HD y Estadio TNT Sports)

18:30 Audax I. vs. D. Iquique (CHV y Estadio TNT Sports)

21:00 Huachipato vs. Palestino (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports).