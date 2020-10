Revelan la reacción de Colo Colo ante la decisión de Mario Salas de sacar a Orión: "Le dijimos por favor que no se vaya"

Agencia Aton

19.10.2020

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, analizó la crisis que atraviesa Colo Colo y aseguró que la salida de Agustín Orión a mediados de 2019 marcó un quiebre en el Cacique.

En declaraciones a El Mercurio, el directivo señaló que "hay cosas que cuesta mucho explicar y otras que sí son explicables. Llegué al club en mayo del año pasado, el equipo venía bien. Y de repente se produce la salida de Agustín Orión".

“No sé cuál fue el factor que llevó a Mario Salas a tomar esa decisión. Pero sí sé que todos le dijimos ‘por favor que no se vaya’. Y generó que hasta el día de hoy estemos a los tropezones. Y cuando te caes al hoyo cuesta salir. Nos metimos en un hoyo con lo de Orión y en vez de salir fortalecidos, hemos ido más hacia abajo”, agregó.

Respecto al conflicto con los jugadores durante la pandemia que terminó con ByN recurriendo a la Ley de Protección al Empleo, el periodista explicó: "Siempre pensé que lo mejor era un acuerdo, pero hubo una posición intransigente de los jugadores. Hicimos cinco propuestas, y nunca hubo una solución para el tema que no les cuadró: devolverles todo lo descontado y financieramente era imposible".

"Cuando estábamos negociando, pensábamos que la Copa Libertadores se iba a jugar con público. Considerábamos mil millones más en recaudación y aun así era imposible devolver todo el dinero. No hubo caso. Me habría encantado llegar a un acuerdo, porque es mejor un mal acuerdo que un buen juicio", complementó.

De todas formas, Mayne-Nicholls aseguró que no tiene mayores problemas con el plantel: “No tan bien como antes, pero bien. No tengo problemas con Esteban Paredes, ni con ninguno. A todos los saludo. Si del 1 al 100 antes era 50, hoy es menos de 50. Evidente. Hay platas de por medio, un conflicto que les duele”.

Finalmente, el ex presidente de la ANFP explicó las diferencias entre el bloque de Aníbal Mosa y el de Leonidas Vial: “Directamente me dejaron sin sueldo (bloque Vial), claro, producto de estas posiciones distintas. Justo en ese directorio, donde me dejan sin sueldo, todo el mundo habló que se había hecho un gran trabajo”.