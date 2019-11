Revelan que Wanderers no debió descender en 2017 si hubiese existido el VAR

El libro "Tecnología y VAR en el fútbol: Pasión v/s Justicia ¿Resultará su aplicación en Chile?" realizó una profunda investigación que dio como resultado que la suerte de los caturros hubiese sido distinta esa temporada.

04.11.2019

El 21 de diciembre de 2017 Santiago Wanderers selló su descenso a Primera B, luego de perder en la liguilla de promoción ante Unión La Calera en lanzamientos penales. Desde ahí que los caturros han permanecido en la serie de ascenso, sin embargo, su suerte hubiese sido muy distinta de existir el VAR.

"Wanderers debió mantenerse en Primera. Finalmente bajó porque le tocó jugar un partido de definición con Unión La Calera. No debería haber bajado porque no le correspondía disputar ese partido, el que debió enfrentar a Palestino con Unión La Calera", detallaron en diálogo con La Estrella de Valparaíso los creadores del libro "Tecnología y VAR en el fútbol: Pasión v/s Justicia ¿Resultará su aplicación en Chile?".

Colo Colo de igual forma hubiese logrado su título 32 (Foto: Agencia Uno).

Esta investigación realizada por los periodistas Mario Bravo Varillas y Patricio Drago Torrijo analizó todos los resultados ocurridos en 2017, pero con la diferencia es que revisaron cada jugada que pudo cambiarse en caso que hubiese existido el VAR.

"Hicimos una tabla de posiciones original 2017, le agregamos cuadros estadísticos para cada partido con el detalle de los incidentes si es que hubo, el minuto en que ocurrieron, colocamos un gol más, un gol menos, según criterio VAR, y así sacamos una tabla que incluye el sistema", detallaron.

Al mismo tiempo, consignar que los autores del libro aseguraron que bajo el mismo criterio el campeón tuvo que ser Colo Colo, tal como ocurrió sin VAR.

Cabe recordar que a partir del próximo año el fútbol chileno contará con la tecnología.

