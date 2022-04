Revisa la programación de la novena fecha del Campeonato Nacional 2022

Agencia Uno

Tras culminar el conflicto entre el Sindicato y la Comisión de Árbitros, con la reincorporación de 14 árbitros despedidos y la salida de Javier Castrilli como el jefe de los referees, la novena fecha del Campeonato Nacional 2022 se llevará a cabo sin problemas este fin de semana.