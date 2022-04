Revisa la programación de la novena fecha del Campeonato Nacional 2022

Agencia Uno

08.04.2022

Tras culminar el conflicto entre el Sindicato y la Comisión de Árbitros, con la reincorporación de 14 árbitros despedidos y la salida de Javier Castrilli como el jefe del referato, la novena fecha del Campeonato Nacional 2022 se llevará a cabo sin problemas este fin de semana.



Con tres encuentros el sábado 9 de abril y cuatro el día 10 se jugará casi en su totalidad la fecha 9 del torneo, certamen que tiene a Colo Colo como líder exclusivo con 17 puntos.

Cabe considerar que el duelo de Deportes Antofagasta ante O’Higgins fue aplazado para fin de mes, específicamente el sábado 30 de abril en el Estadio Calvo y Bascuñán.



Destaca el cruce entre Unión Española y Colo Colo, a jugarse este domingo en el Estadio Santa Laura desde las 17:30 horas.

PROGRAMACIÓN COMPLETA:



Sábado 9 de abril:



15:00 hrs | Everton vs Huachipato | Sausalito

17:30 hrs | Coquimbo Unido vs Universidad de Chile |Francisco Sánchez Rumoroso

20:00 hrs | Universidad Católica vs Deportes La Serena | San Carlos de Apoquindo



Domingo 10 de abril:



12:30 hrs | Cobresal vs Audax Italiano | El Salvador

15:00 hrs | Palestino vs Ñublense | La Cisterna

17:30 hrs | Unión Española vs Colo Colo | Santa Laura

20:00 hrs | Unión La Calera vs Curicó Unido | Sausalito



Sábado 30 de abril:



12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs O’Higgins | Calvo y Bascuñán.