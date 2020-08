Rivarola en "Zoom, grandes momentos del deporte" y el partido que marcó su época en la "U": "Colo Colo tenía un equipo superior a nosotros"

24Horas.cl Tvn

08.08.2020

"Una de las mejores determinaciones que pude haber tomado es venir a Chile", señala de manera contundente el exdelantero e ídolo de Universidad de Chile, Diego Rivarola.

En entrevista con Gusatvo Huerta para "Zoom, grandes momentos del deporte", el ex ariete rememoró los mejores momentos que vivió en el cuadro universitario: La última victoria en el Monumental y la obtención de la Copa Sudamericana en 2011.

ÉPOCA EN SANTIAGO MORNING

Rivarola, que llegó en 1999 al fútbol chileno de la mano de Santiago Morning, asegura que "jamás imaginé la trascendencia que tendría. Llegué con la simple ilusión de ser un futbolista".

Tras una temporada brillante, le costó sólo nueve meses llegar a la "U". Quien hizo las principales gestiones para su arribo fue otro ídolo azul: Leo Rodríguez.

César Vaccia, entrenador en ese entonces de los universitarios,, reconoce que en ese tiempo "lo veníamos siguiendo y la verdad es que Leo Rodríguez me dice 'César, ¿usted se ha fijado en Rivarola?".

Finalmente, Rivarola se hizo un espacio a punta de goles en el equipo. Vaccia recuerda que "Diego era un jugador que necesitaba para algunos tipos de partido para tener más alternativas".

PRIMERA TEMPORADA EN LA U

En su primera temporada, el argentino hizo 11 goles en 27 partidos, más uno en Copa Libertadores. Un arranque prometedor. "Siendo extranjero, el desafío era grande para mí".

Su consolidación vino en la temporada siguiente. Jugador titular en un equipo plagado de seleccionados, y se convirtió en regalón de la hinchada. Vaccia dice que "con el empujoncito que le dimos nosotros, terminó siendo un ídolo azul".

PARTIDO DEL GOL HISTÓRICO EN EL MONUMENTAL

Fue el 9 de septiembre de 2001 cuando se jugó en el Monumental el partido consagratorio de Rivarola en la "U". La llegada fue hostil, les apedrearon el bus.

"Si bien la 'U' venía ganando, este era el partido donde seguramente se cortaba la racha porque los jugadores de experiencia de Colo Colo no iban a dejar que siguiera la 'U' ganando en el Monumental. Eso a nosotros nos alimentó el ego y nos sentimos un poco menospreciados", señala.

Añade que "Colo Colo tenía un equipo superior en nombres a nosotros. Estaba Espina, Barticciotto, el "Coto" Sierra, Gamboa, el "Rambo", el "Coca" Mendoza".

"Hacer un gol en un clásico es una de las alegrías máximas, y más cuando estás en la cancha del rival y a mí me salió en el alma. Me salió no más, vi a la gente. Yo lo grité como un gol de clásico", señala sobre la celebración de su empate parcial colgado de la reja en el sector de Los de Abajo.

Sobre la polera de Gokú, recuerda que "la llevaba un par de meses e incluso ya la había mostrado yo antes, pero la dimensión del clásico es distinta. A partir de ahí se hizo famosa. Nació de una forma muy simple, no era ni soy fanático de Dragon Ball Z ni Gokú, pero en esa época era muy conocido. Llegó un amigo que trajo dos camisetas, una de Gokú con el 7 y otra de Krilin, uno peladito, para el 'Pollo' Arancibia. Nos las regaló para usarlas cuando hiciéramos goles".

Tras terminar el partido, Rivarola revela que "fuimos al camarín y ahí celebramos con toda la gente, con todos los que estaban con mucha alegría". Sobre su conquista, añade que "siempre lo digo. Le pasa a Paredes, a Pedro González, son goles que no son para cualquiera. Hacer goles en varios clásicos es un privilegio para pocos, somos pocos los que tenemos ese orgullo".

Pese al orgullo que le proporciona este recuerdo, enfatiza que "es una lástima para todos nosotros que no podamos ganar de nuevo ahí".

EL FIN DE LA ERA GOKÚ

Diez años después, en la final de la Copa Sudamericana ante la Liga de Quito, Rivarola ingresó a la cancha en los minutos finales y la imagen es inmortal: "Fue un equipo que marcó un plus en el medio nacional e internacional. Tengo la suerte y el orgullo de con Pepe Rojas haber levantado la primera copa internacional en la historia del club, y eso va a quedar para siempre y nadie lo va a poder borrar. Ojalá después muchos capitanes puedan levantar muchas copas más".

"No cualquiera puede cumplir esa oportunidad de retirarse en su equipo, con su gente y yo tuve ese privilegio y es un recuerdo que tengo para toda la vida", señala con emoción.

En cuanto a su legado, jugando por la 'U' en tres ciclos distintos anotó siete goles a Colo Colo en partidos oficiales y otros siete en amistosos. Gokú dejó marcado su nombre en 101 goles con la tienda azul, siendo así además el extranjero que más marcó.

"Llegar a 100 goles en un club grande no es para cualquiera".

Finalmente, reflexiona y confiesa qué representa para él la Universidad de Chile: "Es casi lo más importante que tengo en el plano profesional, personal, aparte de la familia sin mezclar. Universidad de Chile par mí fue todo. Lo que soy hoy es gracias a Universidad de Chile".

