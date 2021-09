Roberto Rojas le quita merito al trabajo de Gustavo Quinteros: "No es ninguna maravilla"

24Horas.cl Tvn

27.09.2021

Gustavo Quinteros se ha ganado el cariño de los hinchas de Colo Colo, ya que tras su llegada se lograron salvar de descenso en la temporada pasada y ahora están líderes del Campeonato Nacional, además de haber levantado la Copa Chile hace un par de semanas atrás.

Sin embargo, el trabajo del técnico argentino no pareciera ser del gusto de todos, como es el caso de Roberto Rojas, quien le bajó el perfil a lo realizado por el estratega.

"Llegó en un momento complicado y lo solucionó en el último partido. El trabajo de recuperar el plantel él no lo realizó. Los jugadores entendieron la responsabilidad de jugar en Colo Colo, pero Quinteros no es un técnico que te pueda dar la posibilidad de luchar en Copa Libertadores, a otro nivel", partió comentando el ex portero del 'Cacique' en conversación con ADN.

"Pusieron a una persona entendida sobre lo que significa Colo Colo, que es Daniel Morón y fue él quien puso orden en la casa, entre directores y el plantel del equipo", agregó.

Para finalizar, el 'Cóndor' aseguró que Quinteros "no es ninguna maravilla del mundo, es un técnico normal, si no ya estaría en otro lado. Es un técnico común, como otros que ya han pasado por el club".