Roberto Tobar será el árbitro para el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica

Agencia Aton

01.12.2020

Desde este miércoles se disputará la 21° fecha del Campeonato Nacional, que tendrá como partido más atractivo el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, a jugarse el domingo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Y el derbi entre azules y cruzados ya comenzó a tomar forma, pues la ANFP ya designó al árbitro que impartirá justicia en ese cotejo.

El encargado de dirigir el encuentro será el experimentado Roberto Tobar, quien estará asistido por Raúl Orellana y Alejandro Molina, mientras que en el VAR estarán Christian Rojas y José Retamal.





En tanto, en el partido de Colo Colo ante Huachipato, que se desarrollará el sábado a las 17:00 en el CAP de Talcahuano, Eduardo Gamboa será el referí y sus acompañantes serán Claudio Urrutia y Edson Cisternas. Gustavo Ahumada y Cristian Andaur estarán en el VAR.



Estos son todos los árbitros para la 21° fecha del Campeonato Nacional:



MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE



Deportes Antofagasta vs. Palestino

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Árbitro Asistente 1: Gabriel Ureta

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo

Cuarto Árbitro: Claudio Cevasco

VAR: Francisco Gilabert

AVAR: Nicolás Gamboa



JUEVES 3 DE DICIEMBRE



Curicó Unido vs. Audax Italiano

Árbitro: Juan Lara

Árbitro Asistente 1: Carlos Venegas

Árbitra Asistente 2: Cindy Nahuelcoy

Cuarto Árbitro: Fabián Aracena

VAR: Héctor Jona

AVAR: Christian Rojas



Unión Española vs. Universidad de Concepción

Árbitro: Fernando Véjar

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Roa

Árbitra Asistente 2: Loreto Toloza

Cuarto Árbitro: Diego Flores Seguel

VAR: Gustavo Ahumada

AVAR: Julio Díaz



VIERNES 4 DE DICIEMBRE



Cobresal vs. O'Higgins

Árbitro: César Deischler

Árbitro Asistente 1: Juan Serrano

Árbitro Asistente 2: Mario Lagos

Cuarto Árbitro: Miguel Araos

VAR: José Cabero

AVAR: Leslie Vásquez



Deportes La Serena vs. Deportes Iquique

Árbitro: Julio Bascuñán

Árbitro Asistente 1: Claudio Rios

Árbitro Asistente 2: Christian Schiemann

Cuarto Árbitro: Omar Oporto

VAR: Juan Lara

AVAR: Franco Arrué



SÁBADO 5 DE DICIEMBRE



Huachipato vs. Colo Colo

Árbitro: Eduardo Gamboa

Árbitro Asistente 1: Claudio Urrutia

Árbitro Asistente 2: Edson Cisternas

Cuarto Árbitro: Rafael Troncoso

VAR: Gustavo Ahumada

AVAR: Cristian Andaur



DOMINGO 6 DE DICIEMBRE



Santiago Wanderers vs. Coquimbo Unido

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto Árbitro: Felipe Jara

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Loreto Toloza



Universidad de Chile vs. Universidad Católica

Árbitro: Roberto Tobar

Árbitro Asistente 1: Raúl Orellana

Árbitro Asistente 2: Alejandro Molina

Cuarto Árbitro: Benjamín Saravia

VAR: Christian Rojas

AVAR: José Retamal



Unión La Calera vs. Everton

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: Manuel Marín

Árbitro Asistente 2: Leslie Vásquez

Cuarto Árbitro: Reinerio Alvarado

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Julio Díaz