Rodrigo Barrera reveló "visita" que recibió de los líderes de Los de Abajo cuando llegó a la U y la oferta que tuvo de Colo Colo

24horas tvn

04.05.2020

"Soy el goleador histórico de la UC en todas las divisiones, pero muchos hinchas aún me dicen traidor". Así contó Rodrigo Barrera las consecuencias que le trajo el haber decidido dejar el equipo que lo formó para partir al archirrival, Universidad de Chile, en 1997.

Hoy, más de 20 años después, contó en diálogo con Las Últimas Noticias, el motivo que lo llevó a tomar esa determinación: "Ese año se terminaba mi contrato con la UC. Y me ofrecían renovar otros tres años en una cantidad que no me parecía. Me acuerdo que don Alfonso Swett me decía que la Católica era un club chico y que firmara. No lo hice y quedé libre a fin de año".

Su decisión provocaría rechazo en parte de la fanaticada cruzada, pero no así en la azul. De hecho, "Chamuca" reveló una "visita" que recibió por parte de los líderes de la barra de la U, quienes le brindaron su apoyo.

Se sumaron todos los puntos entre 1933 y 2019 y así quedó la tabla de posiciones del fútbol chileno Leer más

"A pesar de que yo le había hecho goles a la U, un día llegaron al entrenamiento el Beto, el Kramer y el Mono, líderes de la barra Los de Abajo, para decirme que me apoyaban, que yo ahora era jugador de la U y me respetaban", sostuvo.

Eso no ocurrió en la UC cuando volvió años más tarde: "Cuando volvió a la Católica años después, me gritaban traidor. Hasta hoy pasa. Soy el goleador histórico de la UC en todas las divisiones, pero muchos hinchas aún me dicen traidor. En fin", dijo.

En esa misma línea, confesó que su futuro estuvo cerca de estar en Colo Colo: "Tenía ofertas de la U y de Colo Colo. Iguales. El papá de Rozental me dijo que eligiera yo. Le dije la U porque conocía a varios desde las inferiores y me había hecho amigo de algunos en las selecciones".

El difícil presente de Ángel Carreño: "Estoy técnicamente como indigente en la escala social" Leer más

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: