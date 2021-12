"Roggiero Masterclass": La reacción de los hinchas de la U tras el fichaje de Ronnie Fernández

24Horas.cl Tvn

16.12.2021

Durante varias semanas se especuló conque Ronnie Fernández estaba a tan solo días de convertirse en nuevo jugador de Colo Colo, sin embargo, todo dio un giro inesperado.

Y es que el ex delantero de Santiago Wanderers fue presentado como nuevo futbolista de la Universidad de Chile.

"Le damos la bienvenida a nuestro primer refuerzo de cara a la temporada. A darlo todo con la camiseta del Romántico Viajero, Ronnie Fernández", escribieron los azules en sus redes sociales.

Los hinchas de la U se mostraron contentos con el arribo del nuevo jugador, aunque al que más destacaron fue al gerente deportivo Luis Roggiero por haberle levantado el fichaje al archirrival.

Si viene como suplente, bien. Si viene como reemplazo del 9 que salió 2 años seguidos goleador del equipo, me parece una estupidez! Ojalá le vaya bien, pero ahora en la U hay que rendir desde el minuto 1, basta de aguantar a cualquier pelagato!

esta si que no me la esperaba kdkdjdjd no sé si es buen fichaje o mal fichaje, pero todo el apoyo y ojalá la rompa por el bien del club 🤘🏼