Ronald Fuentes: "Matías Campos no estaba en la lista de refuerzos de Kudelka"

26.12.2018

El pasado 20 de diciembre, luego de una serie de rumores, Universidad de Chile oficializó a su primer refuerzo de la temporada: Matías Campos López, delantero que la pasada temporada destacó con la camiseta de Palestino.

"A mojar la camiseta y a romper las redes! Bienvenido al sentimiento más lindo del mundo", resaltaba en Twitter la cuenta oficial de los azules sobre su flamante refuerzo.

Sin embargo ahora, el ex gerente deportivo de la U, Ronald Fuentes, sorprendió al revelar: "Matías Campos López no estaba en la lista de refuerzos conversados con el cuerpo técnico".

Fuentes aseguró, en diálogo con Agricultura, que Diego Carrasco, Pablo Parra, Augusto Barrios y Sergio Vittor, sí estaban entre las solicitudes de Kudelka.

Una de las situaciones más polémicas que vivió Fuentes como gerente deportivo de la U, fue la salida de Mauricio Pinilla. Respecto a esto, aseguró que "se me responsabilizó más de lo que me corresponde. Él quería salir de la U, pero no sé por qué no llegó a Colón".

Durante la entrevista se le preguntó sobre uno de los grandes anhelos del hincha azul: El estadio. Fuentes aseguró que "es un tema que sigue en pie, no sé para cuando ni los plazos,pero siguen trabajando en eso".