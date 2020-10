Rosario Central advierte a Universidad Católica: "No extenderemos el préstamo de Zampedri"

Agencia Aton

29.10.2020

Universidad Católica comenzará este jueves su participación en la Copa Sudamericana visitando a Sol de América de Paraguay, después de conseguir una milagrosa clasificación tras el agónico triunfo de la semana pasada ante Internacional de Porto Alegre, con un doblete de un Fernando Zampedri que ya comienza a ser figura en los cruzados.



Sin embargo, previo al partido de esta jornada, desde Rosario Central mandaron una advertencia a la UC por el delantero argentino para que haga uso de la opción de compra.





"No extenderemos el préstamo de Zampedri con la UC. De ninguna manera. El jugador vuelve a Central, salvo que la UC haga uso de la opción de compra", reconoció a La Cuarta Raúl Gordillo, mánager del conjunto "canalla".



En tanto, Gabriel Federico, representante del artillero, sostuvo al mismo medio: "Él está cómodo en Católica. Ha tenido opciones de salir a México (Necaxa) y de Brasil (Inter de Porto Alegre) y la UC no nos ha informado que quiera extender el préstamo. Pero estamos tranquilos, falta un montón de tiempo para eso".



"Su vínculo en Chile termina ahora en diciembre, aún tenemos tiempo. Católica no tiene por qué apurarse hoy en renovar, cuando en un mes puede quedar fuera de todo. Veamos qué ocurre. Lo que pase después de diciembre será un acuerdo entre tres: Católica, Central y el jugador", completó.