Salas no descarta regreso de Fernández aunque asegura: "No es un jugador del que hayamos pensado"

Agencia Uno

23.05.2019

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, lamentó la larga ausencia que tendrá el delantero y goleador Esteban Paredes, debido a una lesión muscular, y aseguró que el posible retorno de Matías Fernández al elenco popular será evaluado junto con el gerente deportivo de los albos, Marcelo Espina.

El 'Comandante' no escondió su preocupación por no contar hasta fines de julio o comienzos de agosto con el '7' del 'Cacique', quien presenta una rotura en el tendón del aductor izquierdo.

“Por lo que representa y ha hecho Esteban, nos tenemos que preocupar (de su ausencia). La ventana grande internacional se abre ahora, y solo podemos traer tres refuerzos. Pensar el Colo Colo sin Paredes nos ocupa. Hay que preocuparse de esos refuerzos”, expresó el estratega.

“Estábamos conscientes que se podía dar el tema de su lesión. Viene desde el año pasado con este tema. No podremos contar con Esteban entre uno o dos meses. Esperamos que esté con las pilas puestas el segundo semestre. Lo primero es que beneficie al equipo”, añadió.

Otro punto que tocó el ex estratega de Universidad Católica y Sporting Cristal fue el posible retorno a Pedrero del 'Mati' Fernández, actualmente jugador de Junior de Barranquilla. El volante tendría decidio regresar para el segundo semestre al cuadro albo, aunque la última palabra la tendría justamente Salas.

“Tengo una reunión pendiente con Marcelo (Espina) para ver refuerzos. Matías siempre puede tener la posibilidad de llegar, Colo Colo es su casa, pero hay que ver de qué se trata”, señaló, poniendo cierta cuota de cautela.

“No es un jugador del que hayamos pensado, pero es porque estamos en proceso de ver lo que necesitamos y que nos puede ofrecer el club. Yo no me voy a referir más, porque Matías se merece el respeto de que yo no hable de él sin mayores antecedentes”, complementó.

Salas se dio el tiempo además para realizar un breve balance al frente del elenco popular, como también, comentar la fuerte autocrítica que han realizado valores como Matías Zaldivia y Juan Manuel Insaurralde.

En cuanto a lo primero, el técnico del 'Cacique' dijo que “la deuda para mí es el tema del segundo partido con Católica de Quito. Si bien es cierto que ante la UC de acá no hayamos jugado de la mejor forma, podríamos haber tenido otros resultados. La distancia se puede acortar, pero depende de ser un mejor equipo, de mejorar futbolísticamente, que nos afiatemos, que seamos más regulares. Es una oportunidad de mejora pero la distancia es alcanzable sin duda”.

Respecto a la evaluación hecha por algunos de sus jugadores, el oriundo de Viña del Mar indicó que "me gusta mucho la autocrítica que tienen, son jugadores en constante evaluación y pensamiento de lo que hacemos a nivel colectivo e individual. En el último partido no jugamos bien y adhiero a lo que dijeron sobre el primer tiempo. Viene de un jugador pensante, reflexivo, autocrítico, en mis equipos tienen la libertad de decir lo que piensan”.

Para finalizar el tema del rendimiento en el semestre, Salas expresó que “este plantel está haciendo las cosas bastante bien, futbolísticamente hablando. Deberíamos tener uno o dos puntos más y vamos a seguir al alcance de Católica. En la Sudamericana sí, estamos muy picados por el segundo partido, pero el equipo se ha sabido adaptar. No me voy a pegar cabezazos en la pared sino resultan las cosas. Nuestra columna vertebral es intransable. No voy a abandonar la idea de ser protagonista, que se acostumbre a jugar en igualdad numérica en defensa. Pueden decir que no está sucediendo, pero no abandonaré los principios".

Por último, el bicampeón con la UC en 2016 se refirió al próximo desafío de Colo Colo en el torneo nacional: Audax Italiano este sábado en Macul.

"Audax es un equipo muy complicado y que el 'Coto' Ribera ha encontrado una forma de jugar, un tema táctico que ha dado buenos dividendos. Es un equipo agresivo, veloz arriba, tiene dos jugadores que andan muy bien como Jeraldino y Henríquez en la definición y con un sistema que se ha amoldado muy bien a lo que quiere el técnico. Debemos tener mucho ojo, sobre todo en las transiciones defensivas y el posicionamiento en campo rival. Tenemos que llegar al gol lo más rápido posible”, sentenció.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

LA TABLA DE GOLEADORES

Los dos goles que anotó en el triunfo de Unión Española ante La Calera, hizo que el goleador hispano Sebastián Varas se sume a la disputa por ser el máximo artillero del torneo nacional.

El goleador de Unión Española quedó con seis goles, dos menos que Mauro Quiroga, jugador de Curicó Unido que aparece en el primer lugar esta lista.