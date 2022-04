Santiago Escobar aclara rumores sobre su supuesta renuncia a la Universidad de Chile

Agencia Uno

07.04.2022

El entrenador de Universidad de Chile, Santiago Escobar, aclaró este jueves que no ha pasado por su mente dimitir al banco del cuadro azul, tras sonar como fuerte candidato a ser el nuevo DT de Liga Deportiva Universitaria de Quito.



"En ningún momento he presentado mi renuncia. Lo he dicho en todas las ruedas de prensa. Y en este momento difícil nos sentimos fuertes, y lo quiero aclarar públicamente. Al día de hoy estamos con el deseo de sacar este proyecto adelante. Esto se lo expresé al grupo", indicó el colombiano en rueda de prensa.

Jugador de Copiapó pone en duda la salvación de la U ante La Calera: "Cómo se convirtieron tres goles de manera tan rápida" Leer más



Incluso, la aparición de su nombre como un candidato fuerte al banco de LDU de Quito es solo un rumor.



"Los hinchas de Liga de Quito tuvieron el deseo de que yo vaya a esa gran institución y ahora que renunció el DT, lo reiteraron, pero tengo un vínculo y tengo un contrato hasta diciembre y quiero continuar, quiero seguir", apuntó.





De acuerdo al presente del elenco colegial, el de Medellin dijo que "ha sido una semana de mucho trabajo, de gran disposición por parte del grupo. Nos dolió la derrota (ante la UC) por lo que se hizo en el segundo tiempo, donde se hicieron méritos para al menos un empate. Hicimos autocrítica y creemos que no hicimos una buena primera parte”.



“Sentimos que hay materia prima, hay jugadores y ojalá podamos encontrar esa regularidad en los partidos que vienen, donde podamos adelantar líneas, presionar, que es lo que hicimos en el segundo tiempo, donde llevamos al rival a su zona defensiva", complementó.



De cara al cruce con Coquimbo Unido, Escobar señaló que "tenemos a un rival que tiene una idea clara, que tiene buenos inicios de juego, ideas bien establecidas y que no entiendo por qué no está en esa posición en el torneo. Hay que respetar al rival, pero necesitamos esos tres puntos”.





Para terminar, el técnico azul se refirió a la polémica del arbitraje en Chile, que terminó con la salida de Javier Castrilli como presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.



"Hoy estoy en un país que me da la oportunidad de trabajar. Llevo muy poco tiempo, y con profundidad no conozco lo que pueda estar pasando, y sería injusto emitir un concepto. Lo que sí puedo decir es que debe haber un ente que pueda investigar para llegar a las últimas consecuencias", sentenció.