"Quien no va querer llegar a Colo Colo": El defensor argentino Santiago García surge como opción en los albos

24Horas.cl TVN

05.03.2021

Colo Colo sigue confeccionado su plantel para la temporada 2021, donde uno de los puestos que reforzarían sería en la defensa para así llenar el cupo dejado por Julio Barroso, quien partió del club tras una controvertida decisión dirigencial.

Bajo ese contexto, según detalló Radio ADN, en las últimas horas habría surgido la opción de sumar al defensor argentino Santiago García, quien fue uno de los baluartes de la histórica campaña de Unión La Calera y que en su carrera suma pasos por clubes como Werder Bremen de Alemania, Palermo de Italia y Toluca de México.

"Si es así, me encantaría. No voy a decir mentiras porque no tengo nada todavía", detalló para reconocer que pese al presunto interés, no ha existido ningún tipo de conversación.

Al mismo tiempo, añadió que "me había dicho mi representante que algo nuevo había, pero no lo sé la verdad. Quien no va querer llegar a Colo Colo, un equipo grande, a todos les gustaría llegar".

Cabe consignar que en los albos aún no existe certeza si ocuparán el último cupo de extranjero disponible en un central como García o bien, irán por un atacante.